Dodental cycloon Madagaskar loopt op

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 12:32
anp160226084 1
ANTANANARIVO (ANP/AFP) - De cycloon die afgelopen week over Madagaskar trok heeft zeker 59 doden veroorzaakt, meldt de rampendienst van het Afrikaanse eiland. Vijftien personen worden nog vermist.
Cycloon Gezani kwam vorige week dinsdag aan op Madagaskar en zorgde ervoor dat tienduizenden mensen moesten vluchten. Met name Toamasina werd zwaar getroffen. Dat is met 400.000 inwoners de tweede stad van het land.
De straten van Toamasina liggen nog steeds vol met modder van de overstromingen en puin van ingestorte gebouwen. Zo'n 25.000 huizen zijn verwoest, aldus de rampendienst. 27.000 andere huizen zijn overstroomd. In grote delen is ook geen elektriciteit.
Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties zei eerder al dat de schaal van de verwoesting "overweldigend" is.
