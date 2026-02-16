Nederlandse shorttrackers na twaalf jaar weer in finale aflossing

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackmannen hebben zich na twaalf jaar weer geplaatst voor de finale van de olympische aflossing. Jens van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat eindigden in de tweede halve finale in Milaan als tweede, achter Zuid-Korea.

Canada en Italië bereikten ook de finale, die woensdag op het programma staat. Bondscoach Niels Kerstholt kiest daarin vermoedelijk voor Melle van 't Wout, die in de halve finale nog reserve was. Dat gaat dan ten koste van De Laat, die momenteel de minst snelle van de vijf is. Omdat De Laat wel in de halve finale meedeed, krijgt hij wel een olympische medaille, mocht Nederland die winnen.

Na de finaleplaats bij de Spelen van 2014 in Sotsji ging het voor de Nederlandse mannen in zowel 2018 als 2022 mis in de halve finale. Vier jaar geleden lagen Van 't Wout, Sjinkie Knegt, De Laat en Sven Roes lang op koers voor een plek in de eindstrijd, maar liet De Laat zich in de slotronde verrassen.

Val

In 2018 werd het team van de toenmalige bondscoach Jeroen Otter tijdens de halve eindstrijd gediskwalificeerd. Knegt kreeg bij een inhaalactie in de laatste bocht een straf.

Naast de Nederlandse mannen staan ook de Nederlandse vrouwen in de finale van de aflossing. Op de gemengde aflossing grepen de shorttrackers vorige week in Milaan naast een medaille door een val van Xandra Velzeboer.