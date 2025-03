Dodental door bosbranden in Zuid-Korea loopt richting twintig

SEOUL (ANP/RTR) - Het dodental door bosbranden in Zuid-Korea is gestegen naar achttien, meldde persbureau Yonhap woensdag onder verwijzing naar gegevens van de overheid. Bijna 15.000 hectare is getroffen door de branden. In vier regio's geldt de noodtoestand en duizenden mensen zijn geëvacueerd.

Bij de bosbranden is de historische boeddhistische Gounsa-tempel afgebrand, werd dinsdag bekend. Hahoe, een dorp uit de veertiende eeuw dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, is geëvacueerd omdat het eveneens kan worden getroffen door het vuur.