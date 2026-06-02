ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist vier keer levenslang in hoger beroep moordproces Marengo

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 13:44
anp020626098 1
SCHIPHOL (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een levenslange celstraf geëist tegen vier verdachten in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo. De zaak draait onder meer om zes onderwereldmoorden.
In het hoger beroep staan veertien verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt op een ander moment. Zijn zaak is vertraagd, omdat Taghi al een tijd zonder advocaat zit. De rechtbank legde hem en twee medeverdachten eerder een levenslange celstraf op.
Het bewijs in de strafzaak bestaat vooral uit versleutelde berichten tussen de verdachten die leesbaar zijn gemaakt en verklaringen van de kroongetuige. Het onderzoek kwam al in 2017 op gang.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

GettyImages-142051018

"Navo-baas Rutte is het spoor helemaal bijster"

poetin moeten nadenken over stoppen tragedie in oekraine1700668369

Dreigende brandstoftekorten, kritiek op 'piemeltje' Poetin zwelt aan: Oekraïne raakt Rusland waar het pijn doet

129489389_m

De vijf mooiste fietsroutes van Europa.

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Vertrouwen in kabinet-Jetten stort in: "Het is een bende"

128301035_m

Massaontslagen zijn misschien niet eens het grootste probleem van AI. Dat is een gebrek aan zingeving

Loading