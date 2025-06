Dodental door zelfmoordaanslag op kerk in Damascus loopt op

DAMASCUS (ANP/AFP/DPA) - Door een zelfmoordaanslag op een Grieks-orthodoxe kerk in Damascus zijn minstens twintig doden gevallen, meldt het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 52 mensen gewond. Eerder spraken hulpdiensten van minstens vijftien doden.

"Een zelfmoordterrorist heeft een explosievengordel laten ontploffen in de Sint-Eliaskerk in de wijk Dwelaa in Damascus", berichtte de staatstelevisie. "Er was een begrafenisdienst gaande en de kerk zat vol toen er iemand binnenkwam, lukraak op mensen begon te schieten en zichzelf opblies", vertelde een ooggetuige.

Volgens de Syrische minister van Binnenlandse Zaken, Anas Khattab, was de aanslag het werk van een lid van de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Correspondenten van persbureau AFP ter plaatse zagen verwoesting in de kerk, met verbrijzeld hout van kerkmeubilair en banken, iconen op de grond en plassen bloed.