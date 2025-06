Axios: Trump vroeg Netanyahu luchtafweer in Iran uit te schakelen

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische luchtmacht heeft in de 48 uur voorafgaand aan het Amerikaanse bombardement op Iran meerdere luchtafweersystemen van dat land uitgeschakeld. Dat gebeurde op verzoek van de Amerikanen, zeggen Amerikaanse en Israëlische bronnen tegen nieuwssite Axios.

Volgens de bronnen van Axios was het Donald Trump zelf die premier Benjamin Netanyahu afgelopen week daarom had gevraagd, nadat de Amerikaanse president had besloten de Iraanse atoomfaciliteiten te bombarderen. Trump vroeg Netanyahu zo veel mogelijk van de Iraanse luchtverdediging in het zuiden te vernietigen. Dat moest de risico's voor de B-2-bommenwerpers verkleinen. De Verenigde Staten gaven Israël ook een lijst van luchtafweersystemen die ze vernietigd wilden hebben, aldus de bronnen.

De Amerikaanse bommenwerpers wierpen in de nacht van zaterdag op zondag 'bunkerbusters' af bij de aanvallen op de nucleaire infrastructuur van Iran. Volgens de VS zijn ze daarbij niet door Iran opgemerkt.