Dodental ebola-uitbraak in Congo 200 voorbij

KINSHASA (ANP) - Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) is opgelopen tot 204. Dat heeft het Congolese ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. In drie provincies zijn 867 vermoedelijke besmettingen geregistreerd.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. De uitbraak concentreert zich in het oosten van Congo, waar veel geweld is. Volgens de Afrikaanse gezondheidsdienst Africa CDC lopen tien andere landen risico, mede door de vele verplaatsingen van mensen en de onveiligheid in de regio.

Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarmee staat het aantal bevestigde gevallen daar op vijf. Eén patiënt in Oeganda is overleden.

Het Rode Kruis meldde dat drie Congolese vrijwilligers in de provincie Ituri zijn overleden nadat ze vermoedelijk ebola hadden opgelopen bij humanitair werk.