ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental ebola-uitbraak in Congo 200 voorbij

Samenleving
door anp
zondag, 24 mei 2026 om 1:02
anp240526001 1
KINSHASA (ANP) - Het dodental door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (DRC) is opgelopen tot 204. Dat heeft het Congolese ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. In drie provincies zijn 867 vermoedelijke besmettingen geregistreerd.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO riep de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte al uit tot internationale noodsituatie. De uitbraak concentreert zich in het oosten van Congo, waar veel geweld is. Volgens de Afrikaanse gezondheidsdienst Africa CDC lopen tien andere landen risico, mede door de vele verplaatsingen van mensen en de onveiligheid in de regio.
Ook in buurland Oeganda zijn nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarmee staat het aantal bevestigde gevallen daar op vijf. Eén patiënt in Oeganda is overleden.
Het Rode Kruis meldde dat drie Congolese vrijwilligers in de provincie Ituri zijn overleden nadat ze vermoedelijk ebola hadden opgelopen bij humanitair werk.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 150575679

Zo herken je een importauto met tellerfraude

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

159751087 m

Het slechtste eten en drinken voor je tanden

anp230526003 1

CBS News: regering-Trump bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor

Loading