Witte Huis op slot na schoten gemeld in de buurt

WASHINGTON (ANP) - Rond het Witte Huis in Washington is een grote politiemacht op de been na meldingen van schoten. Journalisten op het terrein kregen opdracht dekking te zoeken en werden naar de persruimte gebracht. Het Witte Huis is volgens hen op slot gegaan.

Een journaliste meldt op X dat ze tijdens opnames op het gazon aan de noordzijde van het Witte Huis meerdere schoten hoorde. Volgens haar klonk het alsof tientallen schoten werden gelost.

Over mogelijke slachtoffers of de aanleiding voor het incident is nog niets bekend.