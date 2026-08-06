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Dodental en aantal achterblijvers hoger volgens bestuurder Ceuta

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 14:56
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BRUSSEL (ANP/RTR) - Bij de oversteek die migranten vorige week massaal maakten van Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn ongeveer honderd doden gevallen, zegt bestuurder van Ceuta Juan Vivas. De meesten van de tienduizenden migranten keerden uit eigen beweging terug naar Marokko, maar volgens Vivas zijn er nog tussen de 3000 en 5000 mensen achtergebleven in Ceuta.
Eerder werd nog gesproken van 75 doden en zo'n 2500 migranten die nog in de exclave verbleven. Het zou gaan om veel minderjarigen en Vivas vroeg eerder om hulp van de Spaanse regering omdat de situatie onhoudbaar is.
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