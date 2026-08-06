Vier jaar cel voor kindermisbruik door 'buurtopa' Stadskanaal

GRONINGEN (ANP) - De rechtbank in Groningen heeft donderdag de 55-jarige Eric van I. uit Stadskanaal veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor seksueel misbruik van drie meisjes tussen de 4 en 8 jaar. De rechter acht ook bewezen dat hij duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad, waaronder beelden van enkele slachtoffers. Van I. noemde zichzelf 'buurtopa' en bood zich in de wijk aan als kinderoppas.

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank is tot een lagere straf gekomen omdat zij niet alle beschuldigingen bewezen acht. De rechtbank heeft geen tbs opgelegd omdat niet kon worden vastgesteld dat de verdachte ten tijde van het plegen van de misdrijven aan een stoornis leed.

Wel bepaalde de rechtbank dat de man zich onder toezicht van de reclassering moet stellen en zich ambulant moet laten behandelen. Ook mag hij geen contact zoeken met minderjarigen.