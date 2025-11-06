ECONOMIE
Dodental Filipijnen loopt op na tyfoon Kalmaegi

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 7:54
MANILLA (ANP/AFP/RTR) - Op de Filipijnen is het dodental door tyfoon Kalmaegi verder opgelopen. Het midden van het land is getroffen door zware overstromingen, waarbij het water auto's en zelfs vrachtcontainers meesleurde.
De verwoestingen zijn het grootst op het eiland Cebu. Daar kwamen meerdere dorpen en steden blank te staan. Volgens de landelijke weerdienst is door Kalmaegi anderhalf keer zoveel regen gevallen als normaal voor Cebu in november, iets wat slechts "eens in de twintig jaar" voorkomt.
President Ferdinand Marcos heeft de "nationale noodtoestand" uitgeroepen, zodat de regering geld kan vrijmaken voor hulp en maximumprijzen kan instellen voor bepaalde goederen.
De windsnelheden van Kalmaegi nemen weer toe. De tyfoon trekt richting Vietnam en komt daar waarschijnlijk in de avond aan land. Duizenden mensen aan de kust zijn opgeroepen te evacueren. In Vietnam bestaan zorgen dat Kalmaegi de schade van recente overstromingen, waardoor 47 doden vielen, verder zal verergeren.
