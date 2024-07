Dodental Gaza passeert de 38.000

Het dodental in de Gazastrook is gestegen tot boven de 38.000. In de bijna negen maanden durende oorlog zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zeker 38.011 Palestijnen gedood. 87.445 mensen raakten gewond.

Israël begon op 7 oktober met het bombarderen van Gaza en viel het gebied later binnen als reactie op een verrassingsaanval van de militante beweging Hamas. Strijders doodden zo'n 1200 mensen, gijzelden ongeveer 250 mensen en volgens VN-experts maakten Hamasleden zich waarschijnlijk ook schuldig aan seksueel geweld.

De militaire operatie van Israël krijgt internationaal veel kritiek omdat daarbij ook veel burgers worden gedood, infrastructuur wordt verwoest en mensen op de vlucht worden gejaagd. Het Palestijnse gezondheidsministerie maakt bij het dodental geen onderscheid tussen burgers en Hamasleden.

De aantallen worden over het algemeen wel als betrouwbaar beschouwd.