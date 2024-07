Hoeveel doneren wij per jaar, en welk goede doel heeft de laagste vaste lasten?

Nederland gaf 5,3 miljard euro aan goede doelen in het jaar 2022. Hiervan namen Nederlandse huishoudens 2,2 miljard euro voor hun rekening. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek 'Geven in Nederland' van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat recent is gepubliceerd . Wat mogen deze organisaties jaarlijks bijschrijven, en hoeveel van deze giften worden ook daadwerkelijk ingezet voor het maatschappelijke doel dat ze vertegenwoordigen?

De giften van bedrijven daalden van 2,2 miljard euro in 2020 naar 1,8 miljard euro in 2022 (een daling van 18%). Particulieren waren in 2022 juist iets gullig (+0,9%) dan in het jaar dat we met corona te maken kregen, mede door de actie voor Oekraïne die 184 miljoen euro opbracht. Gemiddeld werd er in 2022 per huishouden 352 euro gedoneerd. Ook is er een stijgende trend te zien in de grootte van donaties uit nalatenschappen.

Volgens het rapport van de VU ‘hadden Nederlandse huishoudens in 2022 minder te besteden, maar vertoonden ze extra maatschappelijke betrokkenheid door bijvoorbeeld hun energiecompensatie te doneren’. In 2023 ondersteunde 83 procent van de Nederlandse huishoudens een goededoelenorganisatie met een gift van geld of goederen.

Het KWF is een van de grootste ontvangers in Nederland. De kankerbestrijders ontvingen in 2022 ruim 158 miljoen euro van donateurs, waarvan 85 procent naar het maatschappelijke doel ging, en de rest naar vaste lasten. Het Rode Kruis ontving zo'n 168 miljoen euro, waarvan 92 procent is uitgegeven aan het maatschappelijk doel. Vijf procent ging naar werving en twee procent naar beheer en administratie.

Hieronder volgt een overzicht met negen andere goede doelen en het percentage van de donaties die zij daadwerkelijk in hun maatschappelijke doelen investeren:

Unicef - €87,7 miljoen - 82 procent

War Child - €48,9 miljoen - 89 procent

Compassion Nederland - €28,1 miljoen - 89 procent

WWF - €66 miljoen - 86 procent

Greenpeace - €25,6 miljoen - 82 procent

Dierenbescherming - €40,2 miljoen - 81 procent

De Zonnebloem - €22,8 miljoen - 78 procent

Méér Muziek in de Klas - €2,1 miljoen - 86 procent

Alzheimer Nederland - €36,9 miljoen - 84 procent