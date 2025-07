Dodental geweldsuitbraak in Zuid-Syrië boven de 1000

SUWAYDA (ANP/AFP) - Het dodental door de gevechten in Zuid-Syrië is opgelopen tot boven de 1000, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De in Engeland gevestigde monitoringsorganisatie meldde eerder op zondag dat de rust teruggekeerd lijkt te zijn na een week geweld.

De gevechten zijn volgens de Syrische regering gestopt. Het kantoor van president Ahmed al-Sharaa kondigde zaterdag een onmiddellijk staakt-het-vuren aan. De leider beloofde opnieuw de etnische en religieuze minderheden in het land te beschermen.

De geweldsuitbraak in de provincie Suwayda volgde op een conflict tussen druzen en bedoeïenen, die al decennia op gespannen voet met elkaar leven. Daarna raakten ook het Syrische regeringsleger en Israël bij het geweld betrokken. Getuigen, druzen en het Observatorium zeggen dat de regering het heeft opgenomen voor de bedoeïenen. Israël heeft naar eigen zeggen aanvallen uitgevoerd om de druzen te beschermen.