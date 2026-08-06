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Dodental Houthi-aanvallen op regeringsdoelen in Jemen opgelopen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 22:32
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SANAA (ANP/AFP) - Het dodental als gevolg van de Houthi-aanvallen op Jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder op de dag werd nog een dertigtal doden gemeld.
De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones Jemenitische overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saudi-Arabië. Jemen zei donderdagmiddag de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden "op een gepast moment".
Hoewel Jemen officieel een regering met staatsleger heeft, hebben de separatistische, aan Iran gelieerde Houthi's in de praktijk al jaren de macht in Jemen, met name in grote delen van het westen van het land. Daar vormen zij een directe bedreiging voor de commerciële vaart, vanwege de ligging aan de Rode Zee en de belangrijke zeestraat Bab-el-Mandeb.
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