Wall Street sluit lager, Sandisk en Western Digital bij dalers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De chipbedrijven Sandisk en Western Digital stonden bij de verliezers op Wall Street in navolging van de publicatie van kwartaalcijfers. De olieprijzen gingen juist omhoog. Beleggers keken ook uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport van de overheid dat vrijdag naar buiten komt.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 53.885,10 punten waarmee een stap terug werd gedaan van het nieuwe slotrecord een dag eerder. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 7709,96 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging licht omlaag tot 26.348,35 punten.

Sandisk zakte 6,8 procent en Western Digital verloor 13 procent. De fabrikanten van geheugenchips en dataopslagapparatuur kwamen met omzetvooruitzichten die niet voldeden aan de hoge marktverwachtingen. Beide aandelen zijn dit jaar hard gestegen door de AI-opmars.

SpaceX

SpaceX won ruim 6 procent. Woensdag daalde het ruimtevaart-, AI- en satellietbedrijf van Elon Musk nog bijna 14 procent na bekendmaking van cijfers en zorgen bij beleggers over de enorme AI-investeringen van het bedrijf.

De olieprijzen stegen tot meer dan 4 procent in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse staatspersbureau Fars heeft Iran aanvallen uitgevoerd op vijandelijke doelen in de Straat van Hormuz. Oliemaatschappijen als Chevron, ConocoPhillips en ExxonMobil profiteerden met plussen tot 2 procent.

eBay

De koers van eBay ging 0,9 procent omlaag. De onlinemarktplaats, die in mei een overnamebod van bijna 56 miljard dollar van videogameketen GameStop afwees, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De winstverwachting voor het huidige kwartaal viel wel tegen.

Warner Bros. Discovery klom 1,7 procent. Het entertainmentconcern, dat eerder dit jaar een deal sloot om voor 110 miljard dollar te worden overgenomen door branchegenoot Paramount, zag de kwartaalomzet dalen door het verlies van de rechten voor de basketbalwedstrijden van de NBA en een teleurstellend filmaanbod in vergelijking met vorig jaar.

Honeywell Aerospace, dat onder meer vliegtuigmotoren maakt, kelderde ruim 23 procent na slecht ontvangen resultaten en verwachtingen.