Verdachten in zaak soevereinen blijven in de cel

LEEUWARDEN (ANP) - De vijf vermeende leden van een groep soevereinen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden woensdag bepaald op een eerste openbare zitting. De verdachten hadden gevraagd om hun proces in vrijheid af te wachten, maar de rechter wees dat af.

"Het is niet goed uit te leggen aan de samenleving als deze verdachten nu vrijkomen", zei de rechter. Daarop waren afkeurende reacties te horen vanuit het publiek.

"Dit is de ondergang van de rechtsstaat", klonk het vanaf de publieke tribune. Ook werden steunbetuigingen geroepen voor verdachte en ex-advocaat Arno van K. Eerder hadden sympathisanten al actie gevoerd voor zijn vrijlating bij de gevangenis in Vught, waar hij verblijft. Ook rondom de zitting werd buiten het gerechtsgebouw gedemonstreerd voor zijn vrijlating.

Onderzoek

In juni pakte de politie acht verdachten op in het onderzoek naar soevereinen. Daarbij werden in onder meer Friesland en Den Bosch wapens en munitie gevonden, maar ook verdovende middelen, mogelijke explosieven en grondstoffen voor het maken van het gif ricine.

Soevereinen keren zich af van de overheid en zouden bereid zijn geweld te gebruiken. Volgens het Openbaar Ministerie wilde de groep een aanslag plegen op overheidsinstanties of ambtenaren rond de NAVO-top in Den Haag. De verdachten ontkennen deze verdenkingen.

Drie verdachten zijn op vrije voeten, zij komen op een later moment voor de rechter. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is. De volgende inleidende zitting staat gepland op 4 december.