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Drie jonge terrorismeverdachten twee weken langer vast

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 16:25
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ROTTERDAM (ANP) - De drie terrorismeverdachten die in de nacht van dinsdag op woensdag werden aangehouden blijven twee weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het drietal is vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.
De verdachten, jongens en mannen van 16 tot 19 jaar oud, werden bij nachtelijke invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar aangehouden. Het OM verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, naar aanleiding van informatie van de AIVD. Er is "geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen", schrijft het OM.
Twee van de verdachten zijn eerder in Nederland veroordeeld voor terrorismefeiten. Bij de derde verdachte waren ook eerder verdenkingen van terrorismefeiten.
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