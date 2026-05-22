Dodental instorting pand in Fez loopt op

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 19:15
FEZ (ANP/AFP) - Het dodental door het instorten van een pand in de Marokkaanse stad Fez is opgelopen tot vijftien. Dat meldden lokale autoriteiten. Onder de doden zijn twee kinderen. Ook zijn er nog enkele gewonden.
Het vier verdiepingen tellende pand in het historische centrum van Fez kwam in de nacht van woensdag op donderdag plotseling naar beneden. Omliggende panden werden uit voorzorg ontruimd, terwijl gezocht werd naar mensen onder het puin.
Het is niet voor het eerst dat in Fez een instorting een dodelijke afloop heeft. Zo resulteerde de ineenstorting van twee panden in december in 22 doden. En in 2010 kwamen bij het instorten van een minaret in het eveneens noordelijk gelegen Meknes 41 mensen om het leven.
