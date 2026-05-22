ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeilster Wind vijfde op EK in ILCA6-klasse

Sport
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 19:12
anp220526200 1
KASTELA (ANP) - Zeilster Roos Wind is op het Europees kampioenschap in de ILCA6-klasse in Kroatië vijfde geworden. De 21-jarige zeilster eindigde bij de wedstrijden na elf races als zesde, maar met het wegstrepen van de Amerikaanse Charlotte Rose finishte ze als vijfde op het EK. In het klassement onder 23 jaar werd ze tweede.
"We hebben nog drie races kunnen varen met wind die echt alle kanten op ging, dus het was heel moeilijk. Maar ik ben ontzettend tevreden over hoe deze week is gegaan", reageerde Wind via het Watersportverbond. "Ik ben als vijfde Europese geëindigd in het klassement en daar ben ik heel blij mee. En zilver bij de onder 23 is natuurlijk ook mooi meegenomen."
In de ILCA7-klasse bij de mannen eindigde Duko Bos op een negende plaats en zevende in de ranglijst van het EK.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-3635926

We poepen ons hele leven al verkeerd: ’Wegwezen als je date éénlaags-toiletpapier gebruikt’

generated-image (1)

Zo reageer je correct als je baas belt in je vakantie

138207576_m

Dit is de zonnigste stad van Nederland

Scherm­afbeelding 2026-05-22 om 06.54.41

Republikeinse opstand tegen Trumps belastingdeals

ANP-558449739

Aangespoelde walvis Timmy dreigt te exploderen: groot gevaar voor mens en dier

shutterstock_2666773823

Als je een huis wilt kopen, kun je beter opschieten: de hypotheekrente stijgt

Loading