Zeilster Wind vijfde op EK in ILCA6-klasse

KASTELA (ANP) - Zeilster Roos Wind is op het Europees kampioenschap in de ILCA6-klasse in Kroatië vijfde geworden. De 21-jarige zeilster eindigde bij de wedstrijden na elf races als zesde, maar met het wegstrepen van de Amerikaanse Charlotte Rose finishte ze als vijfde op het EK. In het klassement onder 23 jaar werd ze tweede.

"We hebben nog drie races kunnen varen met wind die echt alle kanten op ging, dus het was heel moeilijk. Maar ik ben ontzettend tevreden over hoe deze week is gegaan", reageerde Wind via het Watersportverbond. "Ik ben als vijfde Europese geëindigd in het klassement en daar ben ik heel blij mee. En zilver bij de onder 23 is natuurlijk ook mooi meegenomen."

In de ILCA7-klasse bij de mannen eindigde Duko Bos op een negende plaats en zevende in de ranglijst van het EK.