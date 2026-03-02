ECONOMIE
Kabinet werkt voorlopig geen wetgeving over pensioenleeftijd uit

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 18:54
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat voorlopig geen wetgeving uitwerken om de pensioenleeftijd sneller te laten oplopen. Ministers hebben maandag in een gesprek met vakbonden FNV, CNV en VCP aangeboden om dit voorstel "in de ijskast" te zetten, zeiden de bonden na afloop.
Voor de vakbonden is het niet genoeg. Zij willen dat het plan helemaal van tafel gaat. "Als je iets in de ijskast doet, dan blijft het een tijdje goed", zei FNV-voorzitter Dick Koerselman na het gesprek. De bonden verzetten zich ook tegen andere ingrepen op het gebied van sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW.
In het pensioenakkoord van 2019 is vastgelegd dat de AOW-leeftijd acht maanden stijgt met elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting omhoog gaat. Het kabinet wil de AOW-leeftijd één op één aan de levensverwachting koppelen, tot woede van de vakbonden.
