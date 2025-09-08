ECONOMIE
Dodental Jeruzalem opgelopen, Hamas prijst aanslag

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 11:56
bijgewerkt om maandag, 08 september 2025 om 12:16
De Palestijnse Hamasbeweging heeft de schietpartij in Jeruzalem geprezen. Volgens Israëlische media kwamen vooralsnog zes mensen om. Ook raakten meerdere mensen ernstig gewond. Volgens Hamas zou de aanslag zijn gepleegd door twee Palestijnse militanten. De organisatie noemde de aanval "een natuurlijke reactie" op de "Israëlische genocide" gericht tegen "onze mensen".
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ging ter plaatse om de pers te woord te staan en de situatie te evalueren. Hij werd vergezeld door zijn minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir. De rechtbank van Jeruzalem heeft vanwege de aanslag een hoorzitting in de corruptiezaak tegen Netanyahu, die gepland stond voor later op maandag, uitgesteld tot dinsdag.
Bezalel Smotrich, minister van Financiën en hardliner binnen de regering wat betreft onder meer Gaza, reageerde op X en wees naar de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever, die "van de kaart moet verdwijnen".
Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)

5 oktober opnieuw Rode Lijn-protest in Amsterdam

