5 oktober opnieuw Rode Lijn-protest in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Op zondag 5 oktober vindt er opnieuw een Rode Lijn-protest plaats, deze keer in Amsterdam. De organisatie eist "actie van het kabinet om de genocide in Gaza te stoppen". Veelal in het rood geklede deelnemers zullen lopend door de hoofdstad een 'rode lijn' trekken.

Volgens de organisatie is het met de verkiezingen in aantocht "extra belangrijk om een keihard tegengeluid te laten horen".

Aan de twee eerdere Rode Lijn-protesten in Den Haag deden respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen mee. Het protest wordt georganiseerd door onder meer PAX en Oxfam Novib.