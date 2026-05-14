Dodental Kyiv loopt op na massale Russische aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 11:46
KYIV (ANP/RTR) - Het dodental in Kyiv is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker drie doden en meer dan veertig gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin van beschadigde gebouwen.
President Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat Rusland sinds woensdagnacht zijn land aanviel met meer dan 1560 drones. Volgens hem werden in de nacht van woensdag op donderdag meer dan 670 aanvalsdrones en 56 raketten ingezet. De Oekraïense luchtmacht claimt het merendeel te hebben neergehaald.
Vooral de hoofdstad Kyiv moest het ontgelden. Volgens Zelensky werden twintig locaties in de stad getroffen. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat achttien appartementen in Kyiv zijn verwoest. Het ministerie van Energie meldt problemen met de stroomvoorziening in elf regio's in het land.
"Dit zijn absoluut niet de acties van mensen die geloven dat de oorlog ten einde loopt", stelt Zelensky.
