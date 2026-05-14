Letse premier stapt op na crisis rond Oekraïense drones

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 12:33
RIGA (ANP/DPA/RTR) - De Letse minister-president Evika Siliņa treedt terug. In het land brak een politieke crisis uit nadat vorige week twee Oekraïense drones vanuit het Russische luchtruim Letland waren binnengevlogen.
Siliņa is lid van de liberaal-conservatieve partij Eenheid (Vienotība). Zij dwong zondag de minister van Defensie Andris Sprūds tot opstappen, omdat de Letse antidronesystemen volgens haar niet snel genoeg in stelling waren gebracht. De partij van Sprūds, de Progressieven (PRO), trok zich vervolgens terug uit de coalitie en vroeg president Edgars Rinkēvičs om een nieuwe regering te gaan vormen. De regering heeft geen meerderheid meer.
"Ik treed terug, maar ik geef niet op", zei Siliņa. Als in Letland de premier vertrekt, moet volgens de grondwet de hele regering opstappen.
Rinkēvičs gaat vanaf vrijdag met alle partijen om tafel. Siliņa gaat demissionair verder.
Oekraïne zei dat de drones verstoord waren en daardoor niet in Rusland, maar in Letland terecht waren gekomen.
