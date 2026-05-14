ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Witte Huis na ontmoeting Trump en Xi: goed overleg

Samenleving
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 11:45
anp140526069 1
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "goed" overleg gehad met de Chinese leider Xi Jinping in Beijing, meldt het Witte Huis in een verklaring. Daarin staat ook dat de leiders manieren bespraken om de economische samenwerking tussen hun landen te versterken.
Trump en Xi kwamen volgens het Witte Huis overeen dat de Straat van Hormuz "open moet blijven" om de vrije doorvoer van olie en gas te waarborgen. Taiwan wordt niet in de verklaring genoemd. Eerder werd via Chinese staatsmedia bekend dat Xi Trump had gezegd dat Taiwan een mogelijke bron van conflict tussen hun landen is.
De presidenten zullen elkaar nog spreken voordat Trump vrijdag terugkeert naar Washington. Ze hebben elkaar de afgelopen tien jaar minstens zes keer ontmoet, meestal in de marge van internationale toppen.
loading

POPULAIR NIEUWS

5360

Canarische Eilanden op ‘no‐go’ lijst voor 2026: dit is er aan de hand

109944306_l

De stille mannen-epidemie in de sportschool

299523298_l

In deze 4 Afrikaanse landen kun je prima en goedkoop wonen na je pensioen

Scherm­afbeelding 2026-05-13 om 07.39.13

Wereld in crisis, beurs op record: welke logica zien beleggers?

8897836_m

Aan je ogen is te zien of je makkelijk in nepnieuws gelooft

126422540_m

Schokkend: zoveel PFAS zit er in je bloed

Loading