Witte Huis na ontmoeting Trump en Xi: goed overleg

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "goed" overleg gehad met de Chinese leider Xi Jinping in Beijing, meldt het Witte Huis in een verklaring. Daarin staat ook dat de leiders manieren bespraken om de economische samenwerking tussen hun landen te versterken.

Trump en Xi kwamen volgens het Witte Huis overeen dat de Straat van Hormuz "open moet blijven" om de vrije doorvoer van olie en gas te waarborgen. Taiwan wordt niet in de verklaring genoemd. Eerder werd via Chinese staatsmedia bekend dat Xi Trump had gezegd dat Taiwan een mogelijke bron van conflict tussen hun landen is.

De presidenten zullen elkaar nog spreken voordat Trump vrijdag terugkeert naar Washington. Ze hebben elkaar de afgelopen tien jaar minstens zes keer ontmoet, meestal in de marge van internationale toppen.