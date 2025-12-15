ECONOMIE
Nieuwe oproep aan advocaten om Ridouan Taghi bij te staan

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 11:22
anp151225098 1
SCHIPHOL (ANP) - Het dekenberaad heeft strafrechtadvocaten opnieuw opgeroepen om Ridouan Taghi (47) rechtsbijstand te verlenen in het grote liquidatieproces Marengo. Taghi zit al maanden zonder advocaat, sinds de aanhouding van zijn advocaat Vito Shukrula afgelopen april. Een eerdere oproep van de toezichthouder leidde niet tot geschikte kandidaten.
"Voor te verlenen rechtsbijstand in deze impactvolle zaak worden waarborgen ontwikkeld voor bijstand in teamverband, afstemming en overleg, financiering en veiligheid", schrijft het dekenberaad. "Het doel is dat een advocaat er niet alleen voor staat."
Advocaten die Taghi willen bijstaan, worden opgeroepen zich voor 7 januari te melden.
Het gerechtshof heeft de advocatenkwestie van Taghi neergelegd bij een onderzoeksrechter. Dat gebeurde tijdens een extra ingelaste zitting in november. Het hof wilde toen binnen uiterlijk vier maanden worden ingelicht over de verdedigingssituatie van Taghi.
