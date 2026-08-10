Dodental na aardbeving Colombia loopt op

PEREIRA (ANP/RTR) - Het dodental na de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot twintig. Na de eerder gemelde achttien doden in Pereira, verklaarde de burgemeester van Manizales dat ook in zijn stad twee mensen zijn omgekomen.

Mogelijk ligt het aantal slachtoffers nog hoger. In veel steden zijn gebouwen volledig ingestort door de beving met een kracht van 7.4. In onder meer Pereira en Cali zitten nog mensen vast onder het puin.

Zes luchthavens in het westen van Colombia hebben tijdelijk hun vliegverkeer stopgezet na de beving. Op het vliegveld van Pereira was bijvoorbeeld zware schade, was te zien op beelden van lokale media.