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Celstraf voor Brit die ruim honderd meisjes online misbruikte

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 17:26
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LEEDS (ANP) - Een 20-jarige Brit is veroordeeld tot twee jaar gevangenis, omdat hij meer dan honderd jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Slachtoffers moesten onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. De Britse opsporingsdienst National Crime Agency (NCA) identificeerde wereldwijd 117 slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar.
Justin Swaddle uit Leeds benaderde meisjes via platforms als Snapchat, Telegram en Discord. Hij won hun vertrouwen, verzamelde hun persoonlijke gegevens en dreigde naaktbeelden te verspreiden als ze niet aan zijn eisen voldeden. Op zijn apparaten werden ook beelden van zelfverminking en seksueel misbruik van kinderen vanaf ongeveer drie jaar oud gevonden.
Swaddle was 17 toen hij de misdaden pleegde en hoorde bij een zogeheten com-netwerk, een sadistische onlinegemeenschap waarin leden slachtoffers aanzetten tot seksueel misbruik en zelfverminking. Hij bekende alle aanklachten vorige maand.
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