Ook in de VS verandert het klimaat: Dodental na overstroming Texas loopt verder op

Het dodental na de overstroming in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen tot 50. Onder de slachtoffers zijn vijftien kinderen, aldus de politie.

Hulpdiensten zoeken nog altijd naar overlevenden. Tientallen mensen worden vermist, onder wie 27 meisjes die verbleven op een christelijk zomerkamp aan de Guadalupe.

De rivier trad in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling buiten haar oevers. Door hevige regenval steeg het waterpeil in slechts 45 minuten met acht meter. Veel mensen werden overrompeld door het wassende water en konden zich niet op tijd in veiligheid brengen.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, verklaarde dat hij de noodtoestand in de staat uitbreidt en dat hij president Donald Trump om extra landelijke middelen vraagt.