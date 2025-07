Actie op Amsterdam Centraal voor behoud jongerendagkaart

AMSTERDAM (ANP) - Jongeren houden zondagmiddag een sit-in op Amsterdam Centraal voor het behoud van de jongerendagkaart. De organisatie Fridays For Future Nederland verwacht dat vanaf 13.00 uur tientallen jongeren aan het zittende protest deelnemen.

De sit-in is een oproep aan politiek Den Haag om in het openbaar vervoer te investeren, stellen de initiatiefnemers. "Goed openbaar vervoer is geen luxe, maar een basisvoorziening - zeker voor jongeren die vaak geen alternatief hebben", zegt de organisator.

De NS schrapte de Jongerenkaart per 1 juli. Met de kaart reisden jongeren sinds 2020 voor een vast bedrag van 8,50 euro een hele dag in de daluren. In plaats daarvan krijgen jongeren van 12 tot en met 17 jaar voortaan 40 procent korting in de daluren.