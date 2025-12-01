ECONOMIE
Dodental noodweer Azië passeert de duizend

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 12:13
COLOMBO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het dodental als gevolg van natuurgeweld in delen van Azië is opgelopen tot meer dan duizend. Sri Lanka kampte de afgelopen dagen met de overtrekkende cycloon Ditwah. Verderop, in Indonesië, Thailand en Maleisië, leidde een moesson tot flinke overstromingen.
In Indonesië zijn bijna 600 doden gerapporteerd. Daar worden nog 468 mensen vermist. In Sri Lanka gaat het om meer dan 350 doden. Beide landen hebben het leger ingeschakeld. In Thailand stierven 176 mensen en in Maleisië vielen enkele doden.
De Indonesische president Prabowo Subianto zei maandag tijdens een bezoek aan het eiland Sumatra, waar honderden doden vielen, te hopen dat "het ergste" voorbij is. Hij voegde eraan toe zich met name te richten op het leveren van noodhulp aan enkele meer afgelegen eilanden.
Anders dan Sri Lanka heeft Indonesië niet publiekelijk verzocht om internationale hulp. Voor het land is het de grootste natuurramp sinds 2018, toen bij een tsunami in Sulawesi ruim 2000 mensen omkwamen.
