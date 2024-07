Dodental noodweer Zwitserland verder gestegen

BERN (ANP/AFP) - Het dodental door het noodweer in Zwitserland van afgelopen weekend is gestegen naar zes. De politie meldt dat nog een overleden slachtoffer is aangetroffen in een rivier in het zuidelijke kanton Ticino. De hulpdiensten hebben een helikopter ingezet om het lichaam te bergen.

Zwitserland is afgelopen weekend opgeschrikt door zware regenval, met overstromingen tot gevolg. Vooral het Italiaanstalige Ticino is zwaar getroffen: daar vielen zeker vijf doden. Het ging onder meer om drie Duitse vrouwen van in de zeventig. Zij kwamen om het leven door een aardverschuiving.

Een andere Duitser is dood aangetroffen in de kelder van een hotel in het aangrenzende kanton Wallis. De politie vermoedt dat hij is overvallen door het snel stijgende water.