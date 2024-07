Cavendish sprint naar 35e ritzege in Tour en heeft record alleen

SAINT-VULBAS (ANP) - Wielrenner Mark Cavendish heeft in de vijfde etappe van de Tour de France zijn 35e ritoverwinning geboekt. De 39-jarige Brit van Astana was na 177 kilometer tussen Saint-Jean-de-Maurienne en Saint-Vulbas de beste in de tweede massasprint van deze Tour. Hij bleef de Belg Jasper Philipsen en de Noor Alexander Kristoff voor.

Cavendish heeft daarmee het record van de meeste etappezeges alleen in handen. De Brit deelde dat record met wielerlegende Eddy Merckx. In de Tour van 2021 had Cavendish het record van 34 ritoverwinningen van de beroemde Belg met vier ritzeges geëvenaard.