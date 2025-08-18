ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental Oekraïne loopt op na Russische aanvallen

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 11:44
anp180825058 1
KYIV (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot zeven, melden de Oekraïense autoriteiten. Rusland zou 140 drones tegen het buurland hebben ingezet, het grootste aantal in twee weken.
Van deze drones zijn er volgens de Oekraïense luchtmacht 88 neergehaald. Die meldt dat Rusland ook vier raketten heeft afgevuurd. 25 locaties in zes regio's zouden zijn getroffen. De doden vielen in Charkiv, de tweede stad van Oekraïne. Volgens de regionale gouverneur zijn er twintig gewonden. Ook uit de regio's Zaporizja en Soemy komen meldingen over gewonden.
De aanvallen vonden plaats kort voor een Amerikaans-Europees topoverleg over de oorlog in Oekraïne. Rusland boekt in het vierde jaar van de oorlog langzaam terreinwinst en heeft voorgesteld dat Oekraïne zich terugtrekt uit de grotendeels bezette Donbas in ruil voor de bevriezing van het front in de regio's Cherson en Zaporizja. Daar staan de belangrijkste steden nog steeds onder Oekraïense controle.
Vorig artikel

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

Volgend artikel

Regionale postbedrijven vrezen voor banen door nieuwe Postwet

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden