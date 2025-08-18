Dodental Oekraïne loopt op na Russische aanvallen

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen tot zeven, melden de Oekraïense autoriteiten. Rusland zou 140 drones tegen het buurland hebben ingezet, het grootste aantal in twee weken.

Van deze drones zijn er volgens de Oekraïense luchtmacht 88 neergehaald. Die meldt dat Rusland ook vier raketten heeft afgevuurd. 25 locaties in zes regio's zouden zijn getroffen. De doden vielen in Charkiv, de tweede stad van Oekraïne. Volgens de regionale gouverneur zijn er twintig gewonden. Ook uit de regio's Zaporizja en Soemy komen meldingen over gewonden.

De aanvallen vonden plaats kort voor een Amerikaans-Europees topoverleg over de oorlog in Oekraïne. Rusland boekt in het vierde jaar van de oorlog langzaam terreinwinst en heeft voorgesteld dat Oekraïne zich terugtrekt uit de grotendeels bezette Donbas in ruil voor de bevriezing van het front in de regio's Cherson en Zaporizja. Daar staan de belangrijkste steden nog steeds onder Oekraïense controle.