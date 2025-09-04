ECONOMIE
Dodental ongeluk tram Lissabon bijgesteld naar zestien

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 15:47
LISSABON (ANP/AFP) - Het ongeluk met de bekende kabeltram in Lissabon heeft vooralsnog aan zestien mensen het leven gekost. Eerder werden zeventien doden gemeld. Premier Luís Montenegro sprak in een persconferentie donderdag over zestien doden en vijf zwaargewonden.
Details over de slachtoffers komen langzaam naar buiten. Over de doden is nog vrijwel niets bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat er, naast de Portugese trambestuurder, meerdere buitenlanders om het leven zijn gekomen in de onder toeristen populaire tram.
