Verdachte moord op Japanse oud-premier Abe bekent schuld

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 7:04
anp281025046 1
TOKIO (ANP/AFP) - De man die terechtstaat voor de moord op de voormalige Japanse premier Shinzo Abe, heeft dinsdag schuld bekend. De 45-jarige was aangeklaagd voor moord en het overtreden van de wapenwetgeving. "Alles is waar", zei hij in de rechtbank.
Abe, de langstzittende premier van Japan, werd in juli 2022 neergeschoten toen hij een speech gaf tijdens een campagne-evenement in de stad Nara, in het westen van Japan. De dader, Tetsuya Yamagami, gebruikte een zelfgemaakt vuurwapen.
Yamagami zou Abe hebben vermoord vanwege banden van de politicus met de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moonsekte. De familie van de dader zou in grote financiële problemen zijn geraakt nadat zijn moeder een grote geldsom had gedoneerd om haar toewijding aan de kerk te bewijzen.
