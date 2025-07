Dodental overstroming Texas stijgt, 9 kinderen onder slachtoffers

AUSTIN (ANP/RTR/AFP) - Het dodental na de overstroming in de Amerikaanse staat Texas is opgelopen naar 27. Onder de doden zijn negen kinderen, maakte de politie bekend.

De sheriff van Kerr County zei verder dat er acht gewonden zijn. Meer dan 850 mensen werden geëvacueerd.

Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden. Tientallen mensen worden nog vermist, onder wie meisjes die verbleven op een christelijk zomerkamp langs de rivier.

Door hevige regenval steeg het waterpeil van de rivier Guadalupe in de nacht van donderdag op vrijdag in slechts 45 minuten met 8 meter. Veel mensen werden door de stortvloed verrast en hadden geen tijd om zich in veiligheid te brengen.