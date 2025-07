Titelverdedigster Krejcikova uitgeschakeld op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Titelverdedigster Barbora Krejcikova is in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De Tsjechische verloor in drie sets van de als tiende geplaatste Amerikaanse Emma Navarro: 6-2 3-6 4-6.

Krejcikova, de nummer 16 van de wereldranglijst, versloeg vorig jaar de Italiaanse Jasmine Paolini in de finale op het gras in Londen en pakte zo haar tweede grandslamtitel. Ze won eerder in 2021 Roland Garros.

Tegen Navarro, de Amerikaanse nummer 10 van de wereld, begon ze sterk en pakte met twee breaks de eerste set. De Amerikaanse trok de stand gelijk met winst van de tweede set. In de derde set waren er vijf servicebreaks op rij. Navarro verloor een keer minder haar opslagbeurt en besliste na bijna tweeënhalf uur de partij.

Vierde ronde

Navarro treft in de vierde ronde de als zevende geplaatste Mirra Andrejeva. De 18-jarige Russin won in twee sets van de Amerikaanse Hailey Baptiste.

Iga Swiatek bereikte ook de vierde ronde van Wimbledon. De Poolse voormalig nummer 1 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Danielle Collins: 6-2 6-3. De als achtste geplaatste Swiatek neemt het in de achtste finales op tegen Clara Tauson. De Deense versloeg de als elfde geplaatste oud-winnares Elena Rybakina uit Kazachstan in twee sets: 7-6 (6) 6-3.