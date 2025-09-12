Armani noemt LVMH, Essilor en L'Oréal als kopers in testament

ROME (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani heeft in zijn testament plannen opgenomen om een belang in zijn modehuis Armani te verkopen aan een groot luxeconcern. De oprichter, die eerder deze maand op 91-jarige leeftijd overleed, wilde daarmee een proces in gang zetten dat er uiteindelijk toe moet leiden dat het Italiaanse modemerk wordt opgenomen in een grotere groep.

Het document, dat vrijdag openbaar werd gemaakt, stelt voorwaarden aan de Armani Foundation om binnen achttien maanden een eerste belang van 15 procent van het modehuis te verkopen aan LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, EssilorLuxottica, L'Oréal of een ander bedrijf van vergelijkbare omvang. Armani wilde ook dat de groep die het eerste belang koopt dit uiteindelijk binnen drie jaar zou kunnen verhogen tot 54,9 procent, wat de weg vrijmaakt voor een volledige overname van het modehuis.