Dodental overstromingen Texas loopt op tot ruim zestig

HOUSTON (ANP/RTR) - Het dodental door de overstromingen in het midden van de Amerikaanse staat Texas is opgelopen tot zeker 67, onder wie 21 kinderen. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de regio Kerr County, waar onder meer een zomerkamp voor meisjes werd weggevaagd door een vloedgolf.

Van vijf meisjes is inmiddels de dood bevestigd. Nog steeds worden elf meisjes en een begeleider vermist na de overstroming van vakantiekamp Camp Mystic. Ook elders zijn nog mensen zoek, maar het is onduidelijk hoeveel.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott beschreef de verwoesting van Camp Mystic langs de rivier Guadalupe als afschuwelijk, "zoals ik nog nooit bij een natuurramp heb gezien." De Amerikaanse president Donald Trump riep de overstroming uit tot grote ramp zodat de hulpverleners "onmiddellijk de middelen krijgen die ze nodig hebben".