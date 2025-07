PARAMARIBO (ANP) - In het Surinaamse parlement is Jennifer Simons (71) zondagmiddag gekozen tot president. Omdat er geen tegenkandidaat was, gebeurde dat zonder stemming. Gregory Rusland is gekozen tot vicepresident.

Op 16 juli neemt Simons de leiding van het land officieel over van Chan Santokhi. Zij zal leiding geven aan een coalitie van zes partijen.