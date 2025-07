Filmproducent Rob Houwer (87) overleden

AMSTERDAM (ANP) - Filmproducent Rob Houwer is overleden, bevestigde Ineke van Wezel, die jarenlang met Houwer samenwerkte, zondag aan het ANP na berichtgeving van Het Parool. De producent van films als Turks Fruit en Soldaat van Oranje overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd in Amsterdam. Hij was al een tijdje ernstig ziek.

Houwer begon zijn loopbaan begin jaren zestig in Duitsland, waar hij diverse bioscoopfilms produceerde. In 1971 maakte hij met Paul Verhoeven als regisseur de Nederlandse film Wat zien ik?!, naar een roman van Albert Mol. De film trok meer dan 2,3 miljoen mensen naar de bioscopen.

Met Verhoeven werkte Houwer daarna aan Turks Fruit, naar de roman van Jan Wolkers. De film werd genomineerd voor een Oscar voor beste internationale film. Met ruim 3,3 miljoen bezoekers is deze film nog altijd de best bezochte Nederlandse bioscoopfilm aller tijden. Verhoeven en Houwer bleven samenwerken en maakten onder meer Keetje Tippel (1975), Soldaat van Oranje (1977) en De vierde man (1983).