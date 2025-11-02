ECONOMIE
Dodental overstromingen Vietnam loopt nog verder op

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 7:30
anp021125037 1
HANOI (ANP/RTR) - Het dodental door de zware overstromingen in centraal Vietnam is gestegen naar 35, melden rampenbestrijdingsfunctionarissen zondag. Vijf mensen worden nog vermist. De overstromingen zijn het gevolg van een recordhoeveelheid regen. In de Centraal-Vietnamese stad Hué viel afgelopen week op een gegeven moment zelfs 1,7 meter regen binnen 24 uur.
Volgens rampenautoriteit VDDMA vielen de doden in de provincies Hué, Da Nang, Lam Dong en Quang Tri. In Hoi An, een historische stad die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, staat het water tot heuphoogte. Bewoners verplaatsen zich er met houten bootjes nadat een nabijgelegen rivier haar hoogste peil in zestig jaar bereikte en buiten haar oevers trad.
Meer dan 16.500 huizen zijn ondergelopen, meldt de VDDMA. Ook zijn ruim 40.000 stuks vee en pluimvee weggespoeld en is meer dan 5300 hectare aan landbouwgrond overstroomd. Ook zondag blijft het vooralsnog regenen.
