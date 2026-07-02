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Dodental Russische aanvallen op Oekraïense hoofdstad loopt op

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 7:05
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KYIV (ANP/RTR) - Het dodental van de grootschalige Russische aanvallen op Kyiv is opgelopen tot tien, meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad op Telegram. Bij de aanvallen vielen daarnaast zeker 56 gewonden, onder wie twee kinderen.
Rusland voerde de aanval uit met langeafstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht, en drones, aldus het Russische Ministerie van Defensie in een bericht op Telegram.
Het ministerie voegde daaraan toe dat het militaire en energiefaciliteiten in de buurt van Kyiv heeft getroffen, evenals militaire vliegvelden in verschillende regio's, waaronder Poltava en Dnipropetrovsk. Volgens Moskou is de aanval een vergelding voor eerdere Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur.
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