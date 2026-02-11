Dodental schietpartij Canada naar beneden bijgesteld

TUMBLER RIDGE (ANP) - Het dodental van de schietpartij in Canada is bijgesteld naar negen, inclusief de vermoedelijke schutter. De politie meldde eerder dat ook een tiende persoon was bezweken aan haar zware verwondingen, maar dat is toch niet het geval. Zij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht en wordt nog behandeld.

Zeven van de doden werden aangetroffen in een middelbare school in Tumbler Ridge, inclusief de verdachte. De politie meldde dat het gaat om een 18-jarige vrouw, die is geboren als jongen en zich later identificeerde als vrouw. Ook ergens anders in het dorp werden twee doden gevonden. Volgens de politie gaat het om de moeder en de stiefbroer van de verdachte.

De doden in de school waren een lerares, drie vrouwelijke leerlingen en twee mannelijke leerlingen. Zij werden doodgeschoten in het trappenhuis en in de bibliotheek.