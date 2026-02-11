ECONOMIE
Trump na gesprek Netanyahu over Iran: niks concreets afgesproken

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 21:06
anp110226210 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in zijn gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu geen concrete afspraken gemaakt, schrijft hij op zijn Truth Social. "Behalve dat ik erop heb aangedrongen dat de onderhandelingen met Iran worden voortgezet, om te zien of er een akkoord kan worden gesloten."
De leiders spraken bijna drie uur met elkaar. Trump onderhandelt met Iran over het nucleaire programma. Netanyahu vindt dat de gesprekken ook moeten gaan over het Iraanse raketarsenaal en de steun van het land aan gewapende groepen in de regio. Daar reageerde Iran dinsdag fel op.
Trump dreigt met aanvallen op Iran als er geen akkoord wordt bereikt. Ook woensdagavond weer, nadat hij aangaf dat een akkoord zijn voorkeur heeft: "zo niet, dan zullen we moeten afwachten wat de uitkomst zal zijn". Trump verwees in zijn post naar operatie "Midnight Hammer", waarbij de VS vorig jaar drie locaties bombardeerden waar gewerkt zou worden aan kernwapens.
