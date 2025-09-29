ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oregon klaagt regering-Trump aan om inzet Nationale Garde

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 3:34
anp290925006 1
PORTLAND (ANP) - De Amerikaanse staat Oregon heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump, een dag nadat president Donald Trump zijn defensieminister Pete Hegseth opdracht gaf het leger in te zetten in de noordwestelijke stad Portland. Dit is volgens Trump nodig om protesten bij een immigratiecentrum te bedwingen.
Hegseth liet zondag tweehonderd troepen van de Nationale Garde van Oregon inzetten om gedurende zestig dagen "federale taken" uit te voeren. Daaronder zou onder meer het beschermen van federaal eigendom vallen "waar protesten plaatsvinden of waarschijnlijk zullen plaatsvinden", verklaarde hij.
Autoriteiten in Oregon bestempelen het sturen van de militairen als "een onwettige federalisering" van de Nationale Garde. Gouverneurs, niet de president, hebben de leiding over de Nationale Garde van hun staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

194019434_m

Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

Loading