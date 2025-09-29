Oregon klaagt regering-Trump aan om inzet Nationale Garde

PORTLAND (ANP) - De Amerikaanse staat Oregon heeft een rechtszaak aangespannen tegen de regering-Trump, een dag nadat president Donald Trump zijn defensieminister Pete Hegseth opdracht gaf het leger in te zetten in de noordwestelijke stad Portland. Dit is volgens Trump nodig om protesten bij een immigratiecentrum te bedwingen.

Hegseth liet zondag tweehonderd troepen van de Nationale Garde van Oregon inzetten om gedurende zestig dagen "federale taken" uit te voeren. Daaronder zou onder meer het beschermen van federaal eigendom vallen "waar protesten plaatsvinden of waarschijnlijk zullen plaatsvinden", verklaarde hij.

Autoriteiten in Oregon bestempelen het sturen van de militairen als "een onwettige federalisering" van de Nationale Garde. Gouverneurs, niet de president, hebben de leiding over de Nationale Garde van hun staat.