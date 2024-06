Dodental stijgt door stormen in Frankrijk en Zwitserland

LUGANO/STRAATSBURG (ANP/AFP) - Minstens zeven mensen zijn omgekomen nadat zware stormen en hevige regen dit weekend Frankrijk en Zwitserland hadden geteisterd, melden de autoriteiten.

In Zwitserland ontdekten reddingswerkers zondag twee lichamen, wat het dodental er volgens de politie op vier brengt. Zij waren het slachtoffer van een aardverschuiving die veroorzaakt was door zware regenval in het zuiden van Zwitserland. Een derde persoon is nog vermist.

In Frankrijk vielen door het slechte weer drie doden in het noordoosten van het land.