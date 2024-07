Dodental stijgt na aanvallen maandag op Oekraïne

KYIV (ANP) - Het dodental na de Russische raketaanvallen maandag op Oekraïne is opgelopen naar 38, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op sociale media. De reddingswerkzaamheden gaan door.

Zelensky schrijft ook dat 190 anderen verwondingen hebben opgelopen. Bijna honderd van hen liggen in ziekenhuizen in Kyiv, Kryvyi Rih en Dnipro. Op meerdere plekken waar raketten waren neergekomen, gingen de reddingsacties 's nachts door. Daarbij waren volgens Zelensky vierhonderd reddingswerkers betrokken.

Door de aanvallen van maandag hebben meer dan honderd gebouwen schade opgelopen. In Kyiv is een groot kinderziekenhuis beschadigd. De zorginstelling werd volgens Oekraïne geraakt door een kruisraket met onderdelen uit NAVO-landen. In Kyiv wordt dinsdag een dag van rouw gehouden.

De president condoleert de nabestaanden van de slachtoffers. Hij laat weten dat de regering doorgaat met het verbeteren van de bescherming van steden en gemeenschappen "tegen Russisch terrorisme". Zelensky gaat de komende dagen pleiten voor meer luchtverdediging voor Oekraïne op de NAVO-top in Washington.